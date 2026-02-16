Ambulanza contro un tir | cinque feriti sulla Firenze – Siena

Un incidente tra un’ambulanza e un tir ha provocato cinque feriti lungo il raccordo autostradale Firenze-Siena. La collisione è avvenuta nel pomeriggio a Tavarnelle Val di Pesa, quando l’ambulanza si è scontrata con il camion che la precedeva, causando danni alle vetture e tensione tra i soccorritori.

TAVARNELLE VAL DI PESA – Pomeriggio di grande apprensione lungo il raccordo autostradale Firenze-Siena, dove un violento tamponamento ha visto coinvolta un’ambulanza, finita contro un mezzo pesante che la precedeva. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 nel territorio comunale di Tavarnelle Val di Pesa, precisamente al chilometro 33 in direzione sud, nei pressi dell’uscita di San Donato. Ad avere la peggio è stata proprio l’equipe sanitaria a bordo del veicolo di soccorso. Cinque le persone rimaste ferite nell’impatto: tre volontari e due medici. Nonostante l’ambulanza sia uscita pesantemente danneggiata dallo scontro, i cinque occupanti — due uomini di 52 e 53 anni e tre donne di 31, 43 e 52 anni — sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

