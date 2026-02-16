Scontro sull' Autopalio ambulanza contro tir | cinque feriti

Alle 13:45, un’ambulanza e un tir si sono scontrati sull’Autopalio in direzione Siena, causando cinque feriti e blocchi nel traffico. L’incidente si è verificato quando il mezzo di soccorso stava intervenendo su un’altra emergenza, e il camion ha improvvisamente fatto un'inversione di marcia. Un automobilista ha assistito alla scena e ha chiamato subito i soccorsi, preoccupato per le persone coinvolte.

Nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, si è verificato un incidente stradale lungo l’Autopalio (direzione Siena), che ha destato forte preoccupazione tra gli automobilisti. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’ambulanza e un mezzo pesante. L’impatto, particolarmente violento, è avvenuto nel tratto compreso tra le uscite di Tavarnelle Val di Pesa e San Donato. Cinque persone (due uomini di 52 e 53 anni) e due donne di 31 anni e 52 anni sono state accompagnate in ospedale a Siena. Una 43enne è stata portata via in codice giallo, con ferite giudicate serie ma non in pericolo di vita. Tutti i feriti sono stati subito sottoposti alle cure dei sanitari del 118, che sono intervenuti con più ambulanze per il trasporto in sicurezza dei pazienti verso il policlinico senese.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

