Scontro sull' Autopalio ambulanza contro tir | cinque feriti
Alle 13:45, un’ambulanza e un tir si sono scontrati sull’Autopalio in direzione Siena, causando cinque feriti e blocchi nel traffico. L’incidente si è verificato quando il mezzo di soccorso stava intervenendo su un’altra emergenza, e il camion ha improvvisamente fatto un'inversione di marcia. Un automobilista ha assistito alla scena e ha chiamato subito i soccorsi, preoccupato per le persone coinvolte.
Nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, si è verificato un incidente stradale lungo l’Autopalio (direzione Siena), che ha destato forte preoccupazione tra gli automobilisti. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’ambulanza e un mezzo pesante. L’impatto, particolarmente violento, è avvenuto nel tratto compreso tra le uscite di Tavarnelle Val di Pesa e San Donato. Cinque persone (due uomini di 52 e 53 anni) e due donne di 31 anni e 52 anni sono state accompagnate in ospedale a Siena. Una 43enne è stata portata via in codice giallo, con ferite giudicate serie ma non in pericolo di vita. Tutti i feriti sono stati subito sottoposti alle cure dei sanitari del 118, che sono intervenuti con più ambulanze per il trasporto in sicurezza dei pazienti verso il policlinico senese.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Autopalio, incidente a Tavarnelle: scontro fra ambulanza e tir, 5 feriti. Caos traffico verso Siena
Un incidente sull'Autopalio a Tavarnelle ha coinvolto un’ambulanza e un tir, provocando cinque feriti e creando gravi rallentamenti nel traffico verso Siena.
Ambulanza tampona camion, è caos sull’Autopalio. Feriti gli occupanti del mezzo sanitario e traffico in tilt
Un incidente sull’Autopalio, causato dallo scontro tra un’ambulanza e un camion, ha provocato un caos nel traffico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incidente sull'Autopalio nel fiorentino: ambulanza tampona mezzo pesante. Tre feriti.
Autopalio, incidente a Tavarnelle: scontro fra ambulanza e tir, 5 feriti. Caos traffico verso SienaTAVARNELLE VAL DI PESA (FIRENZE) – Pauroso incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 16 febbraio 2026, sull’Autopalio. Un mezzo pesante e un’ambulanza si sono scontrati intorno alle 14 al ... firenzepost.it
Camion e ambulanza si scontrano sull'Autopalio: cinque feritiCinque persone sono rimaste ferite in un incidente sull'Autopalio. Alle 14 circa di oggi, lunedì 16 febbraio, sulla Siena-Firenze all'altezza di San ... gonews.it
Scontro ambulanza-camion sulla Firenze-Siena: 5 persone in ospedale - facebook.com facebook
Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta” x.com