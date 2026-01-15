Bergamo nasce lo Sportello energia e clima Per accompagnare cittadini e imprese verso la neutralità climatica

A Bergamo nasce lo «Sportello energia e clima», un servizio dedicato a cittadini e imprese per favorire la transizione verso la neutralità climatica. L'iniziativa prevede un ciclo di incontri con esperti, pensati per offrire supporto pratico nella riduzione dei consumi energetici. Un'opportunità per condividere informazioni e strategie concrete, contribuendo alla sostenibilità ambientale del territorio.

LA NOVITÀ. Organizzato un ciclo d'incontri con gli esperti. «Risponde alla necessità di supporto da parte dei cittadini per ridurre i consumi».

