Bergamo sale al terzo posto in Italia tra i capoluoghi più vivibili grazie a una forte crescita della raccolta differenziata e all’aumento delle aree verdi, secondo il rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente, che ha fatto scendere la città dalla 55ª posizione.

I dati arrivano dal rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente. Raccolta differenziata e aumento del verde spingono la classifica dalla 55a alla terza posizione tra 106 capoluoghi, ma pesano smog, consumo del suolo e mobilità pubblica. Bergamo è la terza città più vivibile in Italia. Lo afferma la 32a edizione del rapporto Ecosistema urbano di Legambiente, uno studio svolto sui 106 capoluoghi tenendo conto di 19 indicatori distribuiti in 6 aree tematiche (aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia). La scalata dalla 55a posizione di tre edizioni fa è stata possibile grazie al lento, ma costante miglioramento in alcuni settori chiave. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo è terza in Italia per ambiente, vivibilità ed energia

Bergamo ha annunciato l’apertura dello “Sportello energia e clima” nell’ambito del progetto “Energia In Comune”.

