Parco eolico il sindaco | Ferma contrarietà per impatto dirompente con espropri ma no al muro contro muro

Il Comune di Bagno di Romagna esprime fermezza nel respingere il progetto del Parco Eolico Monte Comero, evidenziando l'importanza di preservare il paesaggio e il turismo locale. Pur mantenendo una posizione di contrarietà, il sindaco ha sottolineato la volontà di dialogare senza ricorrere a scontri diretti, nel rispetto delle esigenze del territorio e dei suoi cittadini.

"Il Comune di Bagno di Romagna conferma la propria contrarietà al progetto del Parco Eolico Monte Comero così come oggi concepito, rivendicando il dovere di difendere un territorio che vive di paesaggio, natura e turismo. Una posizione chiara, tuttavia non pregiudiziale o ideologica. E' una.

