Il Parco Adda Nord fa i conti In cima il rilancio dell’oasi

Il Parco Adda Nord presenta il bilancio 2026, evidenziando i risultati raggiunti e i progetti futuri. Tra gli obiettivi principali, il rafforzamento delle attività culturali, turistiche e agricole, con particolare attenzione alla tutela e al rilancio dell’oasi. Questi interventi mirano a valorizzare il patrimonio naturale e a garantire uno sviluppo sostenibile nel prossimo triennio.

Cultura, turismo, agricoltura, sì al bilancio del Parco Adda Nord. I numeri del 2026 e i progetti del prossimo triennio: in cima alla lista, piano di tutela e rilancio dell’oasi. È stato il presidente Giorgio Monti, in carica per il secondo anno, a presentare faldoni e cifre ai sindaci: "Una manovra prudente e realistica – ha detto alla Comunità del Parco –. Ci ripromettiamo di aggiornare e implementare: grazie, soprattutto, a finanziamenti da bandi, cui abbiamo fatto accesso e cui continueremo a rivolgerci per interventi specifici". Rendiconto e documento unico di programmazione erano già stati licenziati dal consiglio di gestione nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Parco Adda Nord fa i conti. In cima il rilancio dell’oasi Leggi anche: Il Parco Adda Nord che verrà: "Puntiamo su cultura, turismo e rilancio dell’agricoltura" Leggi anche: Il Parco Adda Nord tra i vincitori del "Forest association contest" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Parco Adda Nord fa i conti. In cima il rilancio dell’oasi; Sulle tracce dei Longobardi nella valle dell'Adda; Nuovo ponte San Michele, Terzi: procede l’iter per la realizzazione; Il Parco Adda Nord che verrà: Puntiamo su cultura, turismo e rilancio dell’agricoltura. Il Parco Adda Nord fa i conti. In cima il rilancio dell’oasi - Presentati bilancio e linee di indirizzo fino al 2028 all’insegna della continuità. ilgiorno.it

Parco Adda Nord, Giorgio Monti eletto nuovo presidente - Si è tenuta mercoledì (9 ottobre) nella sede dell’ente Parco a Trezzo sull’Adda la seduta della ... bergamonews.it

“Il Filo Blu”, un progetto per valorizzare il Parco Adda Nord - Il Parco Adda Nord e l’Associazione Culturale Art Maiora presentano Il Filo Blu, un progetto di valorizzazione e marketing territoriale che mira a promuovere le ricchezze naturalistiche, storiche e ... bergamonews.it

Calolziocorte, arrestato pusher nigeriano L’operazione è avvenuta sabato pomeriggio, nell’ambito dei controlli antidroga effettuati nella zona del Parco Adda, dove era stata segnalata la presenza di nord africani dediti allo spaccio di stupefacenti #laprovinciau - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.