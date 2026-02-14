Le lacrime di Malinin | cosa è successo al fenomeno del pattinaggio sul ghiaccio

Ilia Malinin si è commosso durante una gara di pattinaggio sul ghiaccio perché ha subito una caduta che ha compromesso la possibilità di conquistare l’oro. Il suo pianto ha attirato l’attenzione di tutti, dopo aver perso punti importanti davanti al pubblico che lo sosteneva. La sua performance, considerata tra le migliori, si è improvvisamente interrotta a causa di un errore che ha lasciato tutti senza parole.

Sarebbe troppo facile e severo scrivere “dalle stelle alle stalle” ricordando il celebre detto italiano ma è quanto avvenuto al celebre pattinatore sul ghiaccio americano Ilia Malinin, il più forte per distacco nella disciplina del pattinaggio di figura e con la medaglia d’oro a portata di mano. Il finale, invece, è amarissimo: ottavo posto e lacrime di disperazione. A vincere, e con merito, è stato il kazako Shaidorov che ha pattinato in modo brillante e potrebbe essere il rivale numero uno di Malinin per gli anni a venire. Cosa è successo. Arrivato primo con 108.16 punti nel “Programma corto” di martedì, con cinque punti di distacco sul secondo e sei sul terzo, poteva perdere solo Malinin la medaglia più preziosa e così è avvenuto nel corso del “Programma libero” di venerdì 13 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

