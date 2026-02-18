Amarcord I Ragazzi del Pinocchio 60 anni dopo
Gli alunni del Pinocchio sessant’anni dopo. Una cena per ricordare i bei tempi che furono. Una bellissima iniziativa quella che ha riguardato il quartiere del Pinocchio. Non è stata una semplice rimpatriata, soprattutto perché non ha riguardato gli alunni di una sola classe scolastica di oltre mezzo secolo fa; quella che si è svolta qualche settimana fa è stata una serata magica a cui hanno partecipato decine di ex studenti della V elementare della scuola del Pinocchio in rappresentanza non di una sola classe, ma di tante classi partendo addirittura dall’anno scolastico 1961-1962 e poi quello del 1967-68. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Si ritrovano 32 anni dopo davanti l'ingresso della loro scuola, in posa per una foto di classe amarcord
Leggi anche: Variante di Grassina: taglio del nastro per il primo lotto. Dopo 60 anniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Amarcord I Ragazzi del Pinocchio 60 anni dopo; Atalanta, Palladino fra sogno Champions e amarcord Juve: Con Kovac giocammo in B. A quel tempo...; Torino 2006, lo spirito olimpico vive ancora qui: alla Città Metropolitana i protagonisti di quella straordinaria edizione dei Giochi invernali; Pallanuoto / La Jesina ospita il Como, una partita amarcord da vincere.
Amarcord I Ragazzi del Pinocchio 60 anni dopoOltre 80 ex studenti di ben sette classi quinte si sono ritrovati per ricordare gli anni passati insieme a scuola: c’è chi è arrivato da lontano ... ilrestodelcarlino.it
Che serata incredibile! Martedì 10 febbraio il Conservatorio Verdi di Torino era gremito, l’emozione palpabile e gli applausi sembravano non finire mai. Per il #concerto "Amarcord”, dedicato alle indimenticabili colonne sonore di Nino Rota, sul nostro palco è facebook