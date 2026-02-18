amarcord i ragazzi del pinocchio 60 anni dopo

Gli alunni del Pinocchio sessant’anni dopo. Una cena per ricordare i bei tempi che furono. Una bellissima iniziativa quella che ha riguardato il quartiere del Pinocchio. Non è stata una semplice rimpatriata, soprattutto perché non ha riguardato gli alunni di una sola classe scolastica di oltre mezzo secolo fa; quella che si è svolta qualche settimana fa è stata una serata magica a cui hanno partecipato decine di ex studenti della V elementare della scuola del Pinocchio in rappresentanza non di una sola classe, ma di tante classi partendo addirittura dall’anno scolastico 1961-1962 e poi quello del 1967-68. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

