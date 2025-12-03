Si ritrovano 32 anni dopo davanti l' ingresso della loro scuola in posa per una foto di classe amarcord

Riminitoday.it | 3 dic 2025

Dopo trentadue anni dalla fine delle scuole elementari, gli ex alunni della quinta classe della scuola primaria di San Lorenzo di Riccione, si sono ritrovati per un pranzo speciale. L'incontro, organizzato con grande entusiasmo, ha avuto come ospite d'onore la loro maestra, che ha accettato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

