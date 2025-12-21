Variante di Grassina | taglio del nastro per il primo lotto Dopo 60 anni
Dopo un'attesa lunga 60 anni la Variante di Grassina è realtà. È stato inaugurato oggi, domenica 21 dicembre 2025, il primo lotto della Variante alla SR 222-Via Chiantigiana, tra Ponte a Niccheri e la località Ghiacciaia, nel comune di Bagno a Ripoli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Ore 11, taglio del nastro del primo lotto. Grassina e la variante attesa 60 anni
Leggi anche: Variante di Grassina, finisce l’attesa lunga quarant’anni: domenica l’inaugurazione del primo lotto
Dopo decenni d’attesa la Variante di Grassina diventa realtà: domenica inaugurazione del 1° lotto; Ore 11, taglio del nastro del primo lotto. Grassina e la variante attesa 60 anni; Domenica 21 dicembre taglio del nastro molto sentito a Grassina: si inaugura il primo lotto della variante; Variante di Grassina, finisce l’attesa lunga quarant’anni: domenica l’inaugurazione del primo lotto.
Taglio del nastro per la Variante di Grassina: inaugurato il 1° lotto tra Ponte a Niccheri e Ghiacciaia - La Variante di Grassina è realtà: è stato inaugurato stamani il primo lotto della Variante alla SR 222- 055firenze.it
Ore 11, taglio del nastro del primo lotto. Grassina e la variante attesa 60 anni - Ci siamo: stamani alle 11 sarà tagliato il nastro tricolore che vara ufficialmente il primo lotto della Variante alla Chiantigiana. msn.com
Inaugurata la Variante di Grassina: "Un passo decisivo per la Toscana" - È stato inaugurato stamani il primo lotto della Variante alla SR 222- gonews.it
La Variante di Grassina è finalmente realtà. Oggi inauguriamo il primo lotto di un’opera attesa da decenni, che migliora la mobilità dell’area sud-est di Firenze e i collegamenti con il Chianti. È un’infrastruttura vicina alle esigenze delle persone, che migliora la - facebook.com facebook
BAGNO A RIPOLI - VIDEO / Domenica 21 dicembre taglio del nastro per il primo lotto della Variante di Grassina. E' quello che collegherà Ponte a Niccheri alla località di Ghiacciaia. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.