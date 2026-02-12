morbo di alzheimer una nuova ricerca individua le placche dannose per il cervello

Una nuova ricerca ha individuato una proteina che potrebbe aiutare a eliminare le placche nel cervello dei malati di Alzheimer. Gli scienziati hanno scoperto come questa proteina agisce sui depositi dannosi, aprendo nuove possibilità di trattamento. Al momento, restano ancora molti passi da fare, ma il risultato dà speranza a chi si occupa di questa malattia.

Una ricerca scientifica ha scoperto il ruolo di una proteina capace di eliminare gli accumuli di placche nel cervello tipiche della malattia di Alzheimer. Il farmaco futuro potrebbe essere abbinato a terapie tradizionali. La demenza in tutte le sue forme, in particolare, per numeri di diffusione, la malattia di Alzheimer, rappresenta un terribile male con cui pazienti e famiglie devono fare i conti. Non si tratta solo del progressivo indebolimento delle capacità cognitive, ma del fatto che l’Alzheimer porti a un’alienazione dagli affetti, che non vengono più riconosciuti come tali. E se ci fosse un farmaco capace di rallentare questi effetti, ostacolando una delle caratteristiche primarie di questa malattia? In particolare si mira a rallentare la perdita di memoria, che rappresenta purtroppo uno dei sintomi che caratterizzano la malattia, con risvolti non solo per la salute ma anche, appunto, per la socialità di chi ne è affetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Morbo Alzheimer

Un farmaco usato contro l’epilessia potrebbe aiutare a prevenire le placche nel cervello delle persone con Alzheimer.

Ultime notizie su Morbo Alzheimer

