L' esposizione al piombo aumenta il rischio Alzheimer

Una ricerca dell'Università del Michigan mostra che l'esposizione prolungata al piombo aumenta il rischio di Alzheimer negli anziani. Lo studio ha analizzato i livelli di piombo nel sangue di persone sopra i 65 anni e ha trovato che chi ha accumulato più metallo nel tempo ha più probabilità di sviluppare demenza. Un esempio concreto riguarda i residenti delle aree industriali, che spesso vivono in ambienti contaminati e sono più esposti alle sostanze tossiche.

AGI - Una nuova ricerca della Facoltà di Sanità Pubblica dell'Università del Michigan rivela che gli anziani americani esposti in modo cumulativo al piombo corrono un rischio sostanzialmente più elevato di sviluppare il morbo di Alzheimer e la demenza. Lo studio, pubblicato su 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association', ha scoperto che gli individui con il quarto più alto di livelli di piombo nelle ossa avevano un rischio quasi tre volte (2,96) maggiore di sviluppare il morbo di Alzheimer e più del doppio (2,15) maggiore di sviluppare demenza per tutte le cause rispetto a quelli nel quarto più basso.