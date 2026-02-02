Inquinamento concausa dell' Alzheimer? Premiata la ricerca di Lorenzo Pini del Vimm

Nei giorni scorsi Airalzh Onlus ha annunciato i sei vincitori del Bando AGYR 2025. Tra loro c’è anche Lorenzo Pini del Vimm, che ha ricevuto un premio per il suo progetto sulla connessione tra inquinamento e Alzheimer. La ricerca punta a capire se l’inquinamento ambientale possa essere una delle cause di questa malattia, aprendo nuove strade per la prevenzione e la diagnosi precoce.

Sono stati annunciati da Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer) i sei vincitori dell’edizione 2025 del Bando AGYR (Airalzh Grants for Young Researchers), per una somma totale di 300.000 Euro. Con il suo Progetto di Ricerca, Lorenzo Pini si prefigge di comprendere come l’esposizione prolungata a sostanze inquinanti – come ad es. i PFAS – possa danneggiare sia la struttura dei collegamenti cerebrali che il normale scambio di informazioni, rendendo il sistema cerebrale meno efficiente e più vulnerabile nel tempo e aumentando il rischio di sviluppare malattie neurodegenerative nel corso della vita.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Alzheimer Ricerca

La Fp-Cisl Umbria sostiene la ricerca e l’assistenza alle persone fragili.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alzheimer Ricerca

Inquinamento dell’aria e Alzheimer. Piscitelli (Sima): Non si possono ignorare i dati scientifici che segnalano il collegamentoCon l’epidemiologo analizziamo le più recenti ricerche scientifiche che mostrano un collegamento chiaro tra rischio di sviluppare patologie neurodegenerative come Alzheimer e demenza ed elevate ... quotidianosanita.it

Inquinamento aumenta il rischio di demenza e Alzheimer/ Studio: Colpa del PM2,5 e dell’NO2Un nuovo studio conferma che l'inquinamento aumenta l'incidenza della demenza e dell'Alzheimer: i responsabili sarebbero il PM2.5, l'NO2 e la fuliggine Aumentano sempre di più gli studi che sembrano ... ilsussidiario.net