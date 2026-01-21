L'aria inquinata può aumentare il rischio di SLA | i risultati di un nuovo studio e i dati in Italia

Recenti studi indicano che l'esposizione prolungata all'inquinamento atmosferico potrebbe essere collegata a un aumento del rischio di malattie del motoneurone, come la SLA. Un'analisi condotta in Svezia evidenzia questa possibile correlazione, portando a riflettere sull'impatto dell'aria inquinata sulla salute. In Italia, i dati disponibili suggeriscono l'importanza di monitorare e ridurre l'inquinamento per tutelare la salute pubblica.

Uno studio osservazionale in Svezia suggerisce che l'esposizione all'inquinamento atmosferico sul lungo periodo può aumentare il rischio di sviluppare una malattia del motoneurone. Anche se non è possibile stabilire un rapporto di causa-effetto, è significativo che i livelli considerati in questo studio sono molto più bassi di quelli registrati in molti altri paesi più inquinati, Italia compresa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Basta l’odore dei cibi grassi in gravidanza per aumentare il rischio di obesità nei figli: l’ipotesi in uno studio

Leggi anche: Alcuni cibi industriali in gravidanza possono aumentare il rischio di obesità nei figli: l’ipotesi di uno studio

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: L'inquinamento atmosferico prima e dopo la nascita può influenzare la pressione arteriosa dei bambini secondo una ricerca; Allarme qualità dell'aria in India; Smog, Non si arresta l’emergenza, in Italia nel 2025 limiti superati nelle maggiori città; Cambiamo aria, l’inquinamento atmosferico in Italia uccide oltre 43mila persone l’anno.

L’aria inquinata può aumentare il rischio di SLA: i risultati di un nuovo studio e i dati in ItaliaUno studio osservazionale in Svezia suggerisce che l'esposizione all'inquinamento atmosferico sul lungo periodo può aumentare il rischio di sviluppare ... fanpage.it

L’inquinamento atmosferico prima e dopo la nascita può influenzare la pressione arteriosa dei bambini secondo una ricercaLa pressione arteriosa nei bambini può essere modificata dall'esposizione all'aria inquinata nei mesi che precedono e seguono la nascita. orizzontescuola.it

IL CIELO A PECHINO E' SEMPRE PIU' BLU Secondo l’Ufficio municipale per l’ecologia e l’ambiente, a Pechino, le giornate con aria pesantemente inquinata sono solo un lontano ricordo. Oggi l’aria è pulita, il cielo azzurro registrando i livelli di aria più pulit - facebook.com facebook

IL CIELO A PECHINO E' SEMPRE PIU' BLU Secondo l’Ufficio municipale per l’ecologia e l’ambiente, a #Pechino, le giornate con aria pesantemente inquinata sono solo un lontano ricordo. Oggi l’aria è pulita,il cielo azzurro registrando i livelli di aria più pulit x.com