Moscovici va a fare danni alla Corte dei Conti europea

Pierre Moscovici è stato nominato presidente della Corte dei Conti europea, l’organo incaricato di vigilare sulla corretta gestione delle finanze pubbliche nell’UE. Ex ministro delle Finanze francese, noto per le sue posizioni e decisioni passate, assume ora un ruolo di grande responsabilità nel controllo finanziario continentale. La sua nomina solleva discussioni e riflessioni sul futuro della vigilanza economica all’interno dell’Unione.

Pierre Moscovici ce l'ha fatta di nuovo. L'ex ministro delle Finanze del socialista François Hollande, ricordato per i conti allegri e i bilanci in disordine, è diventato ieri il nuovo presidente della Corte dei conti europea, il tempio della vigilanza finanziaria, che ha sede a Lussemburgo. Succede all'irlandese Tony Murphy, in carica dal 2022. Presidente uscente della Corte dei conti francese, che ha guidato per cinque anni, Moscovici torna dunque nel cuore dell'Ue, dopo il suo passaggio da Commissario per gli affari europei e monetari sotto la presidenza Juncker (2014-2019). E lo fa approdando nell'istituzione che si presenta come «la custode delle finanze pubbliche».

