Verde urbano persi 34mila euro di fondi regionali Le opposizioni | Colpa del Comune andremo alla Corte dei Conti

Il Comune di Ravenna ha perso 35mila euro di fondi regionali destinati a un progetto di forestazione urbana in viale Europa. Fratelli d’Italia annuncia che porterà la questione davanti alla Corte dei Conti, accusando l’amministrazione comunale di aver sbagliato nella gestione dei fondi. Le opposizioni puntano il dito contro il Comune e chiedono chiarimenti su cosa sia successo.

