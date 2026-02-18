All’ospedale Papa Giovanni 84mila euro a sostegno del progetto Giocamico

Conad Centro Nord ha donato 84.000 euro all’Ospedale Papa Giovanni XXIII per sostenere il progetto “Giocamico”. La somma serve a finanziare un percorso di supporto psicologico rivolto ai bambini ricoverati, aiutandoli a superare le paure legate alle cure attraverso il gioco e il racconto. Il progetto mira a rendere più sereno il percorso di cura dei piccoli pazienti, coinvolgendo anche i genitori nel processo. La donazione contribuirà a migliorare le strutture e le attività dedicate ai bambini in ospedale.

Conad Centro Nord ha devoluto 84.000 euro all’ Ospedale Papa Giovanni XXIII per il progetto Giocamico percorso di sostegno psicologico rivolto ai pazienti più piccoli che attraverso il gioco ed il racconto aiuta i bambini ad affrontare il percorso di cura. È il risultato di quanto raccolto nel periodo natalizio dello scorso anno nei punti vendita Conad delle province di Bergamo, Lecco e Sondrio con l’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore”. Quella di quest’anno è la donazione più generosa da quando, undici anni fa, Conad Centro Nord ha iniziato a sostenere il progetto con le iniziative natalizie di raccolta fondi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Ospedale Papa Giovanni, stanziati 100 milioni di euro per la realizzazione dell’ottava Torre

I parlamentari in coro: valorizzare l’eccellenza dell’ospedale «Papa Giovanni»Nel dibattito politico si evidenzia l’importanza di valorizzare l’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo, con un’attenzione condivisa tra i rappresentanti di diverse forze.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.