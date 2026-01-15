Il comitato Per la Valmarecchia sollecita Arpae e Comune | Silenzio inspiegabile sull’allevamento

Il comitato “Per la Valmarecchia” ha inviato un sollecito formale ad Arpae, al Comune di Maiolo e alla Regione Emilia Romagna, chiedendo chiarimenti sullo stato dell’allevamento e sulla sospensione richiesta. La richiesta, presentata il 21 dicembre, resta senza riscontro, alimentando preoccupazioni e attese da parte della comunità locale. La richiesta di trasparenza mira a chiarire la situazione e a garantire un’adeguata informazione pubblica.

Chi ama il nostro territorio e crede ancora nella legalità, ci sostenga!! #valmarecchia #iononbecco #fileni #bio #maiolo facebook

