Il comitato Per la Valmarecchia sollecita Arpae e Comune | Silenzio inspiegabile sull’allevamento
Il comitato “Per la Valmarecchia” ha inviato un sollecito formale ad Arpae, al Comune di Maiolo e alla Regione Emilia Romagna, chiedendo chiarimenti sullo stato dell’allevamento e sulla sospensione richiesta. La richiesta, presentata il 21 dicembre, resta senza riscontro, alimentando preoccupazioni e attese da parte della comunità locale. La richiesta di trasparenza mira a chiarire la situazione e a garantire un’adeguata informazione pubblica.
Il comitato "Per la Valmarecchia" ha inviato un sollecito formale ad Arpae Emilia Romagna, al Comune di Maiolo e agli uffici competenti della Regione Emilia Romagna, chiedendo riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata il 21 dicembre scorso in merito alla eventuale sospensione.
Allevamento avicolo a Maiolo, Comune e Arpae tacciono. Comitato: "Silenzio assordante" - L'allevamento intensivo Fileni nel Comune di Maiolo continua a far discutere.
