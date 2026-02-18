Allerta meteo | temporali vento forte e rischio frane per giovedì 19 febbraio

Giovedì 19 febbraio, le previsioni meteo segnalano temporali e vento forte che colpiranno Parma, causando possibili frane nelle zone collinari. La perturbazione porta piogge abbondanti, con raffiche di vento che potrebbero superare i 70 kmh. Le autorità hanno già avviato interventi di controllo nelle aree a rischio.

Precipitazioni intense e raffiche fino a 88 kmh interesseranno il Parmense e l’Appennino. Possibili innalzamenti dei fiumi e fenomeni franosi localizzati Per la giornata di giovedì 19 febbraio, il territorio di Parma sarà interessato da precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale, con possibili fenomeni di ruscellamento e frane localizzate. Sono inoltre attesi venti meridionali di burrasca forte (75-88 kmh) sull’Appennino, con raffiche occasionali di intensità superiore, e burrasca moderata (62-74 kmh) sulla pianura centro-orientale e lungo la costa.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e vento forte per tutta la giornata di giovedì 12 febbraioQuesta mattina la Protezione Civile ha lanciato un’allerta meteo gialla per tutta la regione.

Allerta meteo in Toscana, rischio di forti temporali. Vento forte su costa e isoleLa Toscana si prepara a un’altra giornata di maltempo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.