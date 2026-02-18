Allerta meteo | temporali vento forte e rischio frane per giovedì 19 febbraio
Giovedì 19 febbraio, le previsioni meteo segnalano temporali e vento forte che colpiranno Parma, causando possibili frane nelle zone collinari. La perturbazione porta piogge abbondanti, con raffiche di vento che potrebbero superare i 70 kmh. Le autorità hanno già avviato interventi di controllo nelle aree a rischio.
Precipitazioni intense e raffiche fino a 88 kmh interesseranno il Parmense e l’Appennino. Possibili innalzamenti dei fiumi e fenomeni franosi localizzati Per la giornata di giovedì 19 febbraio, il territorio di Parma sarà interessato da precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale, con possibili fenomeni di ruscellamento e frane localizzate. Sono inoltre attesi venti meridionali di burrasca forte (75-88 kmh) sull’Appennino, con raffiche occasionali di intensità superiore, e burrasca moderata (62-74 kmh) sulla pianura centro-orientale e lungo la costa.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e vento forte per tutta la giornata di giovedì 12 febbraioQuesta mattina la Protezione Civile ha lanciato un’allerta meteo gialla per tutta la regione.
Allerta meteo in Toscana, rischio di forti temporali. Vento forte su costa e isoleLa Toscana si prepara a un’altra giornata di maltempo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sino alla mezzanotte odierna Puglia Centrale Adriatica in allerta meteo arancione per pioggia e temporali; Meteo: allerta arancione a Roma per forte vento e temporali; Allerta meteo per vento e mareggiate; Arriva il maltempo, allerta meteo per temporali, vento e mareggiate.
Vento forte e temporali, allerta meteo per alcune zone della CampaniaLa Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo per venti forti e una contestuale allerta meteo di livello giallo per temporali sui settori meridionali della Campania, entrambe valide ... ansa.it
Dalle 18 nuova allerta meteo: in arrivo vento forte e temporaliLa Protezione Civile della Regione, ha emanato due allerte meteo di livello giallo valide dalle 18 di oggi lunedì 16 febbraio alle 18 di domani martedì 17 febbraio, la prima pe venti forti e la second ... rainews.it
Oggi allerta meteo arancione mentre in Puglia cresce l’allarme per il dissesto idrogeologico. Secondo Coldiretti, l’89% dei Comuni pugliesi è a rischio frane e alluvioni. Una situazione che riguarda anche la provincia di Taranto, dove il consumo di suolo facebook