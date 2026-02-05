Allerta meteo in Toscana rischio di forti temporali Vento forte su costa e isole

La Toscana si prepara a un’altra giornata di maltempo. Le previsioni parlano di forti temporali e vento forte che si abbatteranno su tutta la regione, in particolare sulla costa e sulle isole. La Protezione Civile ha già emesso l’allerta e invita la popolazione a stare attenta. Le scuole e le attività all’aperto potrebbero essere cancellate o posticipate. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con le autorità che monitorano costantemente l’evolversi del fenomeno.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Continua il periodo di instabilità meteo in Toscana e scatta una nuova allerta per tutta la regione. Si tratta in particolare di una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico dalla mezzanotte alle 12 di venerdì 6 febbraio. Sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporalesco in mattinata con miglioramento nella seconda parte della giornata. C’è poi una allerta gialla per vento forte che parte alle 3 e dura fino alle 9 di venerdì 6 febbraio sulla costa centrale e sulle isole dell’Arcipelago. Le previsioni meteo. In particolare il Centro funzionale della Regione indica per giovedì, nella parte finale della giornata, un peggioramento sulla parte più occidentale della Toscana con piogge diffuse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allerta meteo in Toscana, rischio di forti temporali. Vento forte su costa e isole Approfondimenti su Toscana Rischio Maltempo in Toscana: in arrivo temporali e vento forte, allerta gialla per venerdì 6. Le zone a rischio La Toscana si prepara ad affrontare un peggioramento del tempo previsto per venerdì 6. Allerta meteo gialla sulla Toscana, rischio temporali forti. Le zone interessate Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Toscana Rischio Argomenti discussi: Allerta meteo, mercoledì 28 gennaio l’intera Toscana torna in codice giallo con rischi multipli; Una nuova allerta gialla in Toscana. Piogge e temporali, preoccupa il reticolo minore. Le zone interessate; Maltempo, allerta meteo gialla e scuole chiuse per neve martedì 3 febbraio 2026: le regioni a rischio; Meteo in Toscana, scatta l’allerta: rischiano le zone dell’alluvione – Tutti i comuni interessati. Allerta meteo in Toscana, rischio di forti temporali. Vento forte su costa e isoleLe zone interessate dal bollettino della Protezione civile regionale, soprattutto nella notte fra giovedì e venerdì ... lanazione.it Maltempo, in Toscana allerta gialla per rischio idrogeologicoUn'allerta gialla è stata emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico su tutta la Toscana dalla mezzanotte alle ore 12 di domani, venerdì 6 febbraio. (ANSA) ... ansa.it ALLERTA METEO SARDEGNA, DOMANI PIOGGE E MAREGGIATE: PREVISTE ONDE DI 5 METRI facebook Neve in montagna, mareggiate sulla costa: 24 ore di allerta meteo gialla. x.com

