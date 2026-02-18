Allerta meteo neve nell' entroterra maltempo su Genova | le previsioni

Una perturbazione sta portando neve nell’entroterra della Liguria, causando disagi alle persone che devono spostarsi tra le colline e le montagne. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per le zone D ed E, dove si prevedono nevicate intense e possibili problemi alla circolazione. Nel frattempo, su Genova il maltempo si intensifica con piogge battenti e venti forti che causano disagi nelle strade e nei porti. La neve e il maltempo stanno già creando difficoltà ai residenti e ai mezzi di soccorso.

L'allerta gialla riguarderà l'entroterra ligure giovedì mattina: la neve potrebbe spingersi fino a fondovalle interessando le autostrade È in arrivo una nuova perturbazione che interesserà la Liguria nelle prossime ore. Per questo motivo è stata diramata un'allerta meteo gialla per neve nell'entroterra ligure, in particolare sulle zone D ed E. Il maltempo però colpirà anche Genova e l'area centrale della regione, dove domattina sono previsti pioggia, vento e mare agitato. Nelle prime ore della giornata, è previsto un brusco calo della quota neve fino a fondovalle su D ed E con accumuli dell'ordine di 5 cm sui tratti autostradali. Perturbazione in arrivo con allerta meteo gialla per neve nell'entroterra ligure, sulle zone D ed E. L'allerta è stata emanata da Arpal dalle 3 alle 11 del mattino di domani, giovedì 19 febbraio. L'avvicinamento di una perturbazione atlantica dalla Francia porta, già dalla serata di mercoledì 18 febbraio, un rapido peggioramento del tempo sulla Liguria. Sono attese precipitazioni nella notte e ...