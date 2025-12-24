Natale imbiancato | allerta meteo per neve nell' entroterra le previsioni

È di nuovo allerta meteo per neve nell'entroterra. La comunicazione di Arpal riguarda la zona D (versanti padani di ponente, Valle Stura inclusa) dalle 6 alle 24 di domani, giovedì 25 dicembre. Sarà dunque con molta probabilità un Natale imbiancato. A Genova, tra l'altro, sempre per domani è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Natale imbiancato: allerta meteo per neve nell'entroterra, le previsioni Leggi anche: Meteo in Liguria, lunedì allerta gialla per neve nell’entroterra del Ponente: dalle 14 alle 24 | Previsioni Leggi anche: Allerta gialla per neve nell'entroterra: zone coinvolte, previsioni e scenari Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Previsioni meteo, allerta con il ciclone di Natale: tanta neve, vento e piogge battenti; Allerta meteo alla vigilia di Natale: crisi 'arancione' nel Ferrarese, previste forti piogge; Meteo, nevicate record a Natale: ecco dove si toccheranno i 150 cm; La neve torna sulle alture di Genova: le previsioni per vigilia, Natale e Santo Stefano. Natale imbiancato: allerta meteo per neve nell'entroterra, le previsioni - La comunicazione di Arpal riguarda la zona D (versanti padani di ponente, Valle Stura inclusa) dalle 6 alle 24 di domani, giovedì 25 dicembre. genovatoday.it

