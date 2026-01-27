Allerta meteo domani chiusi la villa comunale e i parchi cittadini

In seguito all’allerta meteo regionale, il sindaco Mastella ha disposto la chiusura della villa comunale e dei parchi cittadini per il 28 gennaio. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori a causa di rovesci, temporali e venti intensi previsti durante la giornata. Restano aggiornamenti sulle eventuali modifiche alle disposizioni e sulla riapertura delle aree verdi.

Tempo di lettura: 2 minuti In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domani 28 gennaio prevede rovesci, temporali e forti venti, il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura della villa comunale e dei parchi cittadini per la giornata di domani 28 gennaio. Contestualmente il sindaco Mastella ha invitato la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento, e cioè: evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

