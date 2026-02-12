Allerta maltempo | il sindaco chiude cimitero e parchi pubblici

Questa mattina il sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo, ha deciso di chiudere il cimitero e i parchi pubblici. La decisione arriva in seguito all’allerta maltempo prevista per oggi, con il livello giallo che indica condizioni pericolose. La chiusura resterà in vigore fino a nuovo avviso, per tutelare cittadini e visitatori.

"L'ordinanza sindacale è stata adottata in via precauzionale al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, in considerazione del possibile rischio di caduta di rami, alberi od oggetti esposti al vento" Cimitero e parchi pubblici chiusi per l'allerta maltempo. E' la decisione presa dal sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo, e che sarà in vigore per la giornata di oggi (12 febbraio): il provvedimento prevede la chiusura sulla base dell'avviso di duplice allerta meteo di livello giallo per temporali e forti raffiche di vento. "L'ordinanza sindacale è stata adottata in via precauzionale al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, in considerazione del possibile rischio di caduta di rami, alberi od oggetti esposti al vento.

Il Comune di Reggio Calabria ha attivato il Centro Operativo Comunale e chiuso i parchi pubblici in risposta all’allerta meteo rossa, che prevede precipitazioni intense e condizioni di maltempo.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse legate al passaggio del ciclone Harry, il sindaco di Eboli ha disposto la chiusura del cimitero comunale per l’intera giornata di oggi, 21 gennaio 2026.

