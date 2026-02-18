Tare ha già preparato 20 milioni Allegri fa festa | tanti saluti Roma
Tare ha già messo da parte 20 milioni di euro, causando l’entusiasmo di Allegri che celebra con una festa. Nel frattempo, il Milan cerca di rafforzare la rosa con un investimento di circa venti milioni di euro, puntando a un colpo importante nel mercato estivo.
Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C'erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull'addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall'Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Kalulu torna sull'espulsione in Inter Juve: «Dopo quell'episodio ero molto nervoso. Le scuse di Bastoni? Rispondo così» Convocati Como per il Milan, le scelte di Fabregas: ci sono due ritorni! La lista completa Infortunio Gila, tegola per la Lazio: il difensore costretto a saltare la sfida contro il Cagliari. Le ultime Chelsea, il Mondiale per Club presenta il conto: infortuni, cali di forma e stanchezza.
Tare l’ha combinata grossa, furia Allegri: ha già fatto le valigieMax Allegri si è arrabbiato con Tare perché il suo obiettivo di rafforzare la difesa del Milan sta svanendo.
Calciomercato, Gila tra Milan e Inter: Tare lo rivuole e Lotito ha già fermato MarottaCerti amori regalano un’emozione per sempre. La celebre hit di Eros Ramazzotti deve conoscerla bene anche il ds rossonero Igli Tare, visto che all’orizzonte si profila un ritorno di fiamma per uno dei ... tuttosport.com
