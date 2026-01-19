Milan-Lecce Jashari | Felice per Fullkrug Spero di giocare presto con Modric

Ardon Jashari, difensore del Milan, ha commentato la partita contro il Lecce, disputata allo stadio San Siro. Dopo il match della 21ª giornata di Serie A 2025-2026, Jashari ha espresso soddisfazione per il gol di Fullkrug e ha condiviso la speranza di poter presto giocare con Modric. Le sue parole riflettono l’attenzione del club e del giocatore per il proseguimento della stagione.

Ardon Jashari, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: “Sono contento di aver giocato dall’inizio e aver aiutato la squadra. La cosa importante erano i tre punti, continuiamo così. Felice per Fullkrug ed il suo primo gol”. Sulla sua posizione: “Oggi ho giocato da numero 6, ma in carriera ho giocato anche da 8. La cosa più importante è quello che vuole l’allenatore da me: oggi voleva che giocassi da 6 e ho cercato di capire al meglio cosa volesse da me. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Lecce, Jashari: “Felice per Fullkrug. Spero di giocare presto con Modric” Leggi anche: Milan, Jashari su Modric: “Giocare con lui è incredibile. Ha una mentalità vincente” Leggi anche: Diddi: “Milan, Mi piacerebbe vedere un centrocampo con Modric, Rabiot e Jashari” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Jashari a Milan TV: "Felice per questa vittoria, ma soprattutto per il gol di Füllkrug" - Intervenuto così a Milan TV, ecco le parole di Ardon Jashari dopo la vittoria contro il Lecce: Sulla partita "Sono veramente felice per questa vittoria, anche se avremmo ... milannews.it

Serie A, il Milan batte il Lecce di misura con un gol di Fulkrug e resta a - 3 dall'Inter. Questi gli altri risultati della domenica: Torino-Roma 0-2, Bologna-Fiorentina 1-2, Parma-Genoa 0-0. Lunedì Cremonese-Verona e Lazio-Como. - facebook.com facebook

Il Milan sbatte su Falcone, poi Fullkrug entra e piega il Lecce. Allegri resta in sciaI voti: Fullkrug ora c'è (7,5) Gabbia mai in affanno (6,5) x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.