Pisa-Milan Modric salvifico Errore tattico di Allegri | ecco le reazioni social

Luka Modric ha deciso Pisa-Milan segnando il gol decisivo, causando scontento tra i tifosi rossoneri. La partita è stata segnata anche dall'errore tattico di Allegri, che ha suscitato molte discussioni online. I supporter hanno commentato vivacemente sui social, reagendo alle scelte dell’allenatore e ai momenti chiave del match.

I tifosi hanno reagito sui social durante e dopo Pisa-Milan 1-2: il gol di Modric, il doppio giallo di Rabiot e non solo Pisa-Milan 1-2, il Diavolo porta a casa la vittoria grazie al gol nella ripresa di Luka Modric. La rete del croato, l'errore tattico di Allegri, il brutto primo tempo e la squalifica di Adrien Rabiot. Ecco le reazioni social riprese dal video di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

"Meglio il curling", ma Modric salva la serata: le reazioni social a Pisa-Milan

Il Milan ha vinto a Pisa, ma i tifosi sono delusi: molti criticano la strategia di Allegri, che secondo alcuni ha sbagliato le scelte tattiche.

