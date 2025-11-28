Judo Russia riammessa con inno e bandiera | gli ucraini protestano

È la prima Federazione che vede reintegrati i propri atleti che potranno gareggiare con i colori della propria bandiera e riascoltare l'inno nazionale: la Russia è stata riammessa dalla Federazione mondiale di Judo (Ijf) ponendo fine al bando per lo sport di Mosca stabilito dal Cio e dagli altri organismi sportivi internazionali dopo l'invasione in Ucraina. Da oggi, nel Grand Slam di Abu Dhabi, i judoka di Mosca potranno quindi competere a pieno titolo. Il ringraziamento dei russi. " Ringraziamo l'Ijf per questa decisione attesa da tempo, giusta e coraggiosa ", ha dichiarato il suo presidente, Sergey Soloveitchik, in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Judo, Russia riammessa con inno e bandiera: gli ucraini protestano

