Valle Imagna nuova sede per i servizi alla persona | c’è anche una Stazione di Posta per l’ospitalità temporanea

Il 17 gennaio è stata inaugurata a Almenno San Salvatore la nuova sede dell’Ambito Territoriale Sociale Valle Imagna, situata in via Zuccala 1. La struttura offre servizi dedicati alla persona, inclusa una Stazione di Posta per l’ospitalità temporanea. L’iniziativa coinvolge l’Ambito Sociale, l’Azienda territoriale e il Comune, creando uno spazio polifunzionale a disposizione dei cittadini dei 20 Comuni dell’area.

Sabato 17 gennaio l’Ambito Territoriale Sociale Valle Imagna – Villa d’Almè e l’Azienda territoriale per i servizi alla persona Valle Imagna – Villa d’Almè insieme alla Città di Almenno San Salvatore hanno inaugurato la nuova sede situata nel Comune di Almenno San Salvatore in via Zuccala 1: uno spazio polifunzionale, che vede la presenza degli uffici dell’Azienda a fianco di servizi aperti a tutti i cittadini residenti nei 20 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale oltre ai nuovi locali comunali. “È un passaggio strategico per l’Ambito, che concretizza il nostro impegno ad essere sempre più vicini ai cittadini e alle cittadine – ha spiegato Gianbattista Brioschi, Presidente dell’Ambito Territoriale Sociale Valle Imagna – Villa d’Almè -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

