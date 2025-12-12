Natale alla Stazione | Cultura e Sweet Food al Binario 1
Il Natale alla Stazione torna anche quest’anno con l’evento
Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento natalizio "Natale alla Stazione. Cultura e Sweet Food al Binario 1", che si terrà domenica 14 dicembre, dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30, presso la Stazione Marittima di Messina. L’evento, giunto alla sua IV edizione, è organizzato dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Comunicato stampa N. 1365 - 11 dicembre 2025 - IV edizione Natale alla Stazione: domenica 14 dicembre “Cultura e Sweet Food al Binario 1” Appuntamento per bambini e famiglie dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Leggi tutto su https://comun - facebook.com Vai su Facebook
Domenica 14 dicembre “Natale alla Stazione. Cultura e Sweet Food al Binario 1”, - Cultura e Sweet Food al Binario 1”, che si terrà domenica 14 dicembre, dalle ore 10. Riporta letteraemme.it
I messaggi dei viaggiatori sull'albero di Natale in stazione - Anche quest’anno, l’albero è stato ricoperto con decine di lettere a Babbo Natale. Si legge su lastampa.it
Zurigo - Mercatini di Natale 2019