Alla scoperta della Palermo sotterranea | visite alla catacomba paleocristiana di porta d' Ossuna
In inverno continuano le visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo con gli orari invernali.Il monumento, per tutto il periodo invernale, sarà aperto il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio.Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel primo martedì della cultura del mese, Fiaip vi porta alla scoperta di un antico oratorio situato nel quartiere Kalsa di Palermo. Si tratta dell’Oratorio San Lorenzo, situato in via dell’Immacolatella. Costruito intorno al 1569 dalla Compagnia di San Francesco d - facebook.com Vai su Facebook