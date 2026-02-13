’Zona scolastica’ alla primaria Rodari

A Fiumicino, frazione di Savignano, da oggi scatta la ’zona scolastica’ nell’area circostante la primaria Gianni Rodari, per ridurre il traffico e aumentare la sicurezza davanti alla scuola, dopo diversi episodi di autovetture che sostano troppo vicino agli ingressi durante l’orario di lezione.

A Fiumicino, frazione di Savignano, da oggi scatta la ’zona scolastica’ nell’area circostante la primaria Gianni Rodari. Il provvedimento prevede limitazioni alla circolazione stradale a protezione degli studenti negli orari di entrata e di uscita dal plesso scolastico. Sarà vietato il transito dal lunedì al venerdì di tutti i giorni feriali scolastici, dalle 7.45 alle 8 e dalle 15.45 alle 16.15, nella via Gatteo-Fiumicino, tratto compreso tra le intersezioni con le vie Gianni Rodari e Rubicone Sinistra. Per chi proviene da Fiumicino Gatteo e si trova la scuola sulla destra è consigliato parcheggiare in piazzale Giro d’Italia mentre per chi proviene dalla Rubicone sinistra o dal ponte sul fiume Rubicone non potrà girare in via Fiumicino Gatteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La scuola primaria Rodari ha ospitato Mr Green per una lezione di educazione ambientale, sottolineando l'importanza di sensibilizzare i bambini fin dalla giovane età.

