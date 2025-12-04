Nuvolare la mostra alla galleria Gabriela Herma di Padova
L'artista e fotografa italo-polacca Gabriela Herma inaugurerà il 4 dicembre dalle 19 la sua sua nuova mostra “Nuvolare” nella galleria che prende il suo nome in via Bonporti 26 a Padova (per ricevere l'invito scrivere a [email protected]). L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 5. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
Giancarlo Montingelli. . Conversano città d’arte, cultura, e storia. Fiammanti “VECCHIE SIGNORE” si sono messe in mostra. - facebook.com Vai su Facebook
“Nuvolare”, la mostra alla galleria “Gabriela Herma” di Padova - polacca Gabriela Herma inaugurerà il 4 dicembre dalle 19 la sua sua nuova mostra “Nuvolare” nella galleria che prende il suo nome in via Bonporti 26 a Padova (per ricevere ... Come scrive padovaoggi.it