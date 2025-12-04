Nuvolare la mostra alla galleria Gabriela Herma di Padova

L'artista e fotografa italo-polacca Gabriela Herma inaugurerà il 4 dicembre dalle 19 la sua sua nuova mostraNuvolare” nella galleria che prende il suo nome in via Bonporti 26 a Padova (per ricevere l'invito scrivere a [email protected]). L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 5. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

