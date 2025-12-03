Alla Galleria 360 la mostra New and old

Con questa riflessione prende forma la mostra collettiva New and Old, ospitata negli spazi della Galleria360 a Firenze.?Un titolo che è già tensione, dialogo, metamorfosi: nuovo e vecchio non come opposti, ma come poli di un ciclo continuo, dove ogni trasformazione è anche memoria, e ogni memoria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it