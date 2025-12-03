Alla Galleria 360 la mostra New and old
Con questa riflessione prende forma la mostra collettiva New and Old, ospitata negli spazi della Galleria360 a Firenze.?Un titolo che è già tensione, dialogo, metamorfosi: nuovo e vecchio non come opposti, ma come poli di un ciclo continuo, dove ogni trasformazione è anche memoria, e ogni memoria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
SEXY METAMORFOSI Aspettando la mostra 'CERA UNA VOLTA' (Galleria degli Uffizi 18/12/25-12/4/26) Tutta la raffinatezza dell'arte in #cera per descrivere uno dei miti greci più noti legati al potere seduttivo di #Zeus. In una delle sue fantasiose metamorfosi, - facebook.com Vai su Facebook
“La mostra Artisti in galleria celebra l’identità della comunità collinare, ponendo le persone davanti all’arte in un luogo frequentato della vita quotidiana”. Così il vicegovernatore di #RegioneFVG @Mario_Anzil in visita all’esposizione a #Martignacco tinyurl.c Vai su X
Gallerie Estensi di Modena celebrano Petrarca con una mostra - Le Gallerie Estensi di Modena con una mostra che si tiene alla Biblioteca Estense Universitaria, da oggi al 2 agosto, ... Riporta ansa.it
In mostra a New York la propaganda del ventennio fascista - (di Alessandra Baldini) La Fondazione Massimo e Sonia Cirulli di Bologna torna a a New York per una mostra a Poster House che non potrebbe essere più tempestiva per come mette in evidenza la ... Come scrive ansa.it