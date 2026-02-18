Alice e le sue quattro mamme sono al centro di un nuovo spettacolo teatrale, nato dopo una residenza artistica nel teatro Rossini. La piece, intitolata

di Claudio Salvi "Il numero esatto" è il titolo di uno spettacolo che nasce al termine di una residenza, in scena domani (ore 19) nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini con la regia di Martina Badiluzzi per la drammaturgia di Fabio Pisano. Ispirato ad un fatto di cronaca, il testo dello spettacolo (l’ingresso è gratuito), è stato più volte premiato. Pubblicato nella collana teatrale bettiana per Bulzoni editore "Il numero esatto", finalista alla 57^ edizione del Premio Riccione per il Teatro, è risultato vincitore del Premio Ugo Betti per la drammaturgia nel 2024. Fabio Pisano, cosa metterete in scena? "E’ la restituzione di un fatto di cronaca che parla di un tema importantissimo, in questo momento sopraffatto dalle notizie della quotidianità, compresa la guerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alice e le sue quattro mamme. La maternità surrogata si fa teatro

