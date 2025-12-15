Il miliardario Xu Bo e il progetto dei figli di alta qualità | cento bimbi avuti in Usa con maternità surrogata

Il miliardario cinese Xu Bo ha suscitato scalpore con il suo progetto di avere circa cento figli tramite maternità surrogata negli Stati Uniti, utilizzando madri a pagamento. Questa vicenda mette in luce le pratiche di riproduzione assistita e le implicazioni etiche e sociali di un fenomeno in crescita tra le élite mondiali.

La storia del miliardario cinese Xu Bo a cui vengono attribuiti circa un centinaio di bimbi fatti nascere con maternità surrogata assoldando madri a pagamento in Usa. "Avere più figli può risolvere tutti i problemi" è uno dei messaggi degli account social a lui collegati.

Nati centinaia di bambini: chi sono i miliardari cinesi che creano mega famiglie negli Usa - Un miliardario cinese avrebbe fatto nascere negli Usa oltre 100 figli tramite maternità surrogata, sollevando allarmi legali ed etici sulla scarsa regolamentazione del sistema ... ilgiornale.it

SE SEI RICCO PUOI FARE QUELLO CHE VUOI Xu Bo, miliardario cinese di 48 anni, fondatore della società di giochi Duoyi sarebbe padre di un centinaio di bambini in America e altri trecento in Cina (tutti maschi perché per lui sono superiori alle femmine) la - facebook.com facebook