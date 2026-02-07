Olimpiadi 2026 | Lollobrigida e le mamme atlete una nuova era di sport e maternità

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio a Milano-Cortina 2026. Dopo la gara, ha corso sul ghiaccio con il tricolore in mano per raggiungere il suo bambino di tre anni, Tommaso, che l’attendeva vicino alla pista. È stata una vittoria anche fuori dal podio, che ha mostrato come le mamme atlete affrontano sport e maternità con determinazione.

Francesca Lollobrigida, oro olimpico nei 3000 metri di pattinaggio veloce a Milano-Cortina 2026, ha corso il suo giro d’onore con il tricolore in mano e un obiettivo ben preciso: raggiungere il figlio Tommaso, tre anni, ad attenderla. Un’immagine potente, che racchiude un cambiamento profondo nel mondo dello sport, dove la maternità non è più un ostacolo alla carriera, ma un motore di rinascita e un simbolo di resilienza. L’impresa della pattinatrice di Frascati, che ha continuato ad allenarsi fino al giorno prima del parto nel 2023 e che è rientrata alle competizioni solo tre mesi dopo, è solo una delle tante storie che stanno riscrivendo il modello olimpico, dimostrando che famiglia e competizione possono convivere ai massimi livelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

