Chi sono i 7 giovani ricercatori su cui Roche a Monza ha scelto di puntare

A Monza, Roche ha annunciato di puntare su sette giovani ricercatori italiani. La notizia arriva in un momento in cui l’Italia investe solo l’1,3% del suo Pil in ricerca medica, circa 2,68 miliardi di euro. Un dato che spiega perché il nostro Paese fatichi a competere con Francia, Spagna e Germania nell’attrarre fondi e talenti nel settore. I sette ricercatori riceveranno supporto per sviluppare nuove idee e progetti, ma resta il problema di un investimento ancora troppo basso per far crescere davvero il settore della ricerca in Italia.

L'Italia investe solo 1,3% del suo Pil in ricerca medica, circa 2,680 miliardi. Un dato eloquente, che chiarisce uno dei perché il nostro Paese, rispetto ad altri stati come Francia, Spagna e Germania, stia perdendo terreno nell'attrarre investimenti per la ricerca.

