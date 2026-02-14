Alfredo Loreti morto sulla via Pontina Ancora da chiarire la dinamica dell' incidente

Alfredo Loreti ha perso la vita venerdì 13 febbraio a causa di un incidente sulla via Pontina, vicino Spinaceto. La polizia sta ancora cercando di capire cosa sia successo, ma si sa che l’uomo era in auto quando si è verificato lo scontro. La scena dell’incidente mostrava danni evidenti alla vettura, e gli agenti stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica.

Dipendente Ama, 48 anni, era iscritto al Club Alfisti Romani e volontario della Protezione Civile. Ha perso il controllo della sua Ducati, sbattendo contro una Mecedes. Indagini sul possibile coinvolgimento di un Tir Si chiamava Alfredo Loreti l'uomo deceduto in seguito a un incidente stradale che si è verificato venerdì 13 febbraio sulla via Pontina, all'altezza di Spinaceto. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di ieri, al km 13,300 della via Pontina. Secondo le prime ricostruzioni, Loreti era alla guida della sua Ducati Monster quando, per cause da accertare, è finito a terra. Sul posto il IX gruppo Eur della polizia locale.🔗 Leggi su Romatoday.it

Un motociclista di 48 anni ha perso la vita in un incidente sulla Pontina a Roma, a causa di un tamponamento con un'auto che stava svoltando.

I carabinieri del RIS di Roma hanno eseguito un rilievo tecnico in 3D presso l’asilo di Soci, dove il 12 novembre è deceduto il piccolo Leonardo Ricci.

Alfredo Loreti travolto sulla via Pontina cade dalla moto e muore, è caccia al camion pirata

