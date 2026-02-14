Alfredo Loreti morto in un incidente sulla Pontina Dubbi sulla dinamica del sinistro

Alfredo Loreti ha perso la vita ieri, venerdì 13 febbraio, in un incidente sulla Pontina, e la dinamica del sinistro desta ancora dubbi. Loreti, che stava guidando un’auto nera, avrebbe perso il controllo del veicolo poco prima di attraversare Spinaceto, secondo alcune testimonianze. La sua morte ha suscitato molta attenzione nella zona, dove il traffico è stato rallentato per le operazioni di soccorso.

L'uomo, dipendente dell'Ama e volontario della protezione civile, era alla guida di una Ducati. Avrebbe perso il controllo finendo contro una Mercedes. Ma gli accertamenti sono ancora in corso Si chiamava Alfredo Loreti l'uomo che ha perso la vita ieri, venerdì 13 febbraio, in un incidente stradale che si è verificato sulla Pontina in direzione Latina, all'altezza di Spinaceto. LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Latinatoday.it

