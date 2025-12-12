Lega sostenere l' informazione ma non a scapito delle Tv locali

La Lega conferma il proprio impegno nel promuovere un'informazione pluralistica e sostenere le televisioni locali, fondamentali per il territorio. In un panorama in rapida evoluzione, l’obiettivo è garantire risorse adeguate all’editoria, senza compromettere la vitalità delle emittenti locali, in un momento di profondi cambiamenti nel settore dell’informazione.

«La Lega ribadisce il proprio sostegno a politiche pubbliche che rafforzino il pluralismo dell’informazione e garantiscano risorse adeguate all’editoria, in un contesto di profonda trasformazione del settore. Allo stesso tempo, però, non è accettabile che il rafforzamento di un comparto avvenga penalizzandone un altro, in particolare quello delle emittenti radiofoniche e televisive locali,. Feedpress.me

