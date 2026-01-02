Merate beve troppi alcolici | 16enne in coma etilico Ricoverato d' urgenza

Merate (Lecco), 2 gennaio 2026 – Incosciente, pallido, quasi cadaverico, il respiro affannoso sempre più flebile. Un ragazzino di 16 anni l'altra notte è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Merate dopo essere collassato. Aveva bevuto troppo ed è entrato in coma etilico. L'allarme. A portarlo letteralmente di peso al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic sono stati i genitori, preoccupati per il drastico tracollo delle sue condizioni di salute una volta rincasato dalla festa di Capodanno con gli amici: dopo essersi accasciato a terra, non rispondeva più ad alcuno stimolo e fatica a respirare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Merate, beve troppi alcolici: 16enne in coma etilico. Ricoverato d'urgenza Leggi anche: Capodanno tra abuso di alcol e botti: tre minorenni ricoverati in coma etilico, uomo ferito a un occhio da un petardo Leggi anche: Beve alcolici e nasconde un fucile in auto, fuggendo a tutto gas per sottrarsi ad un controllo: arrestato

