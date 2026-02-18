Alcaraz a Doha | Dal Career Grand Slam alla ricerca di un dominio tennistico senza precedenti

Alcaraz, Doha è l’Anticipo di un Dominio: “Nato per le Grandi Sfide”. Doha, Qatar – Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo, ha esordito con una convincente vittoria all’ATP 500 di Doha il 18 febbraio 2026, confermando le sensazioni positive dopo il trionfo agli Australian Open. Il campione spagnolo, reduce dal suo primo Career Grand Slam, ha espresso una determinazione inequivocabile: non accontentarsi dei successi già raggiunti e puntare a un dominio duraturo nel circuito tennistico. Dall’Australian Open a Doha: Una Scelta Tattica. La vittoria a Melbourne ha segnato un momento storico per Alcaraz, completando il Career Grand Slam.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alcaraz tatuato per il Career Grand Slam a MelbourneCarlos Alcaraz conquista il Career Grand Slam a Melbourne.

Alcaraz doma Djokovic (tradito dall’età) e completa il Career Grand SlamAlcaraz conquista il suo primo titolo del Grand Slam battendo Djokovic in finale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ci sono Sinner e Alcaraz: tutto quello che c'è da sapere sull'Atp di Doha; Sinner a Euronews: Cercheremo di riprendere il ritmo dall'Australia; ATP Doha 2026: il tabellone di Sinner e Alcaraz a confronto. Spagnolo più fortunato; Sinner riparte dall’Atp 500 di Doha per ridurre il gap con Alcaraz nel ranking Atp. Ecco tabellone e montepremi.

VIDEO| A Doha la sfida fuori dal campo di tennis: Sinner a pesca con Alcaraz, Medvedev e RublevSinner, Alcaraz, Zverev e Medvedev fanno il giro dei social per le loro imprese fuori dal campo: in una clip sono alle prese con la pesca ... dire.it

Sinner batte Alcaraz a Doha... ma è una sfida di pesca in mareMomento di svago per i due campioni, che si sono cimentati in una gara speciale insieme con Medvedev e Rublev DOHA (Qatar) - In attesa di sfidarsi nuovamente sul campo da tennis, Jannik Sinner e Carlo ... corrieredellosport.it

RAFA NON HA DUBBI Con 7 titoli Major e il Career Grand Slam ad appena 22 anni, Carlos Alcaraz è già una leggenda di questo sport Il futuro è dalla sua parte #Tennis #Alcaraz #WeAreTennis facebook

POV * Congratulazioni Carlos per il tuo career Grand Slam , te lo sei meritato . Sì sì : #AusOpen26 x.com