Alcaraz conquista il suo primo titolo del Grand Slam battendo Djokovic in finale. Per un set, Novak Djokovic ha mostrato tutto il suo talento e la sua forza, facendo credere di poter portare a casa il trofeo. Ma l’età ha preso il sopravvento e Carlos Alcaraz ha saputo sfruttare le occasioni, portando a casa il successo e completando così il suo Career Grand Slam.

Per un set, Novak Djokovic ha ricordato al mondo perché è (probabilmente) il più grande tennista di tutti i tempi. Anticipo, velocità, cambio di direzione, precisione chirurgica: così il serbo si è aggiudicato il primo parziale 6-2, mettendo in difficoltà Carlos Alcaraz con un lungolinea di diritto sul rovescio che lo spagnolo non riusciva a controllare. Il rovescio incostante, una bassa percentuale di punti vinti con la seconda: Alcaraz sembrava vittima di un piano tattico perfetto del serbo. Djokovic giocava profondo, comandava gli scambi, non lasciava respiro. Sul 5-2 un dritto incrociato e una risposta in back eccezionale hanno chiuso il set. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Alcaraz doma Djokovic (tradito dall’età) e completa il Career Grand Slam

Carlos Alcaraz ha raggiunto un traguardo che pochi nel tennis sono riusciti a conquistare.

Carlos Alcaraz si appresta a tornare in campo con un nuovo coach, rinnovando il suo approccio al gioco.

