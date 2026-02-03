Carlos Alcaraz conquista il Career Grand Slam a Melbourne. Dopo aver vinto anche l’Australian Open 2026, il tennista spagnolo mette in borsa tutti e quattro i Major. La vittoria finale gli permette di raggiungere un traguardo storico e di entrare di diritto tra i grandi del tennis mondiale.

Carlos Alcaraz ha ottenuto il Career Grand Slam a Melbourne, completando la collezione dei quattro Major con la vittoria all’Australian Open 2026. Con soli 22 anni e 363 giorni, ha superato il record storico precedentemente detenuto da Don Budge, diventando il più giovane tennista nella storia a completare questa impresa. La finale contro Novak Djokovic è stata estrema, con un impegno costante e una precisione che ha permesso di vincere e consolidare la sua posizione come numero uno mondiale. Dopo la sfida, Alcaraz ha celebrato la conquista con un nuovo tatuaggio: un canguro sulla gamba. Questo simbolo, legato alla resilienza e all’energia del giocatore, riflette la sua personalità: una forza in movimento, capace di andare avanti senza mai arretrare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz tatuato per il Career Grand Slam a Melbourne

Iga Swiatek ambisce a scrivere il suo nome nella storia del tennis con il Career Grand Slam, un traguardo di prestigio che rappresenta il massimo obiettivo per ogni tennista.

Alcaraz conquista il suo primo titolo del Grand Slam battendo Djokovic in finale.

WINNING POSE: Alcaraz Becomes Youngest Man to Achieve Career Grand Slam at Australian Open | AD1Z

Alcaraz re di Melbourne: il Career Grand Slam è servito (con un tatuaggio)Carlos Alcaraz non si ferma più. Con la vittoria all’Australian Open, il fenomeno di El Palmar ha messo la parola fine alla missione Career Grand Slam, diventando il più giovane tennista della storia ... ubitennis.com

Alcaraz, vincere è una questione di pelle: un tatuaggio per ogni Slam centratoIn attesa di quello in onore della vittoria australiana, che ha permesso allo spagnolo di completare il Career Grand Slam, ecco quali sono i tatuaggi del numero uno del mondo ... gazzetta.it

Dopo esser diventato il giocatore più giovane della storia a diventare il numero uno del mondo, a 19 anni e 4 mesi, con la vittoria degli Australian Open è anche il più giovane tennista a regalarsi il Career Grand Slam. Carlos Alcaraz sta davvero facendo qualc - facebook.com facebook

NESSUNO COME CARLITOS 4 Primo successo in Australia, 7° Slam in totale e il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam: Carlos Alcaraz ha scritto un’altra pagina di storia del tennis mondiale. E allora, riviviamola insieme #Tennis x.com