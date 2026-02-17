Nuoro via Segni | cedimento terreno albero crolla e allerta stabilità versante Strada chiusa per verifiche

A Nuoro, un cedimento del terreno in via Segni ha provocato il crollo di un albero e ha portato a un’allerta sulla stabilità del pendio. La strada è stata chiusa per consentire i controlli necessari e prevenire altri rischi.

Nuoro, Cedimento del Terreno in Via Segni: Albero Crolla, Scatta l’Allerta per la Stabilità del Versante. Un improvviso smottamento ha causato il crollo di un grande albero sulla carreggiata di via Segni a Nuoro nel pomeriggio di oggi, 17 febbraio 2026. L’incidente, avvenuto intorno alle 14:30, ha bloccato la circolazione e ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e delle autorità locali per la messa in sicurezza dell’area e la valutazione della stabilità del terreno circostante. L’episodio riaccende i riflettori sulla fragilità del territorio sardo e sulla necessità di interventi preventivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

