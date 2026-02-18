Albero crolla in strada paura in via Capozzi

Un albero è crollato questa sera in via Capozzi a Foggia, causando momenti di panico tra i passanti. La causa del cedimento sembra essere una forte raffica di vento, che ha indebolito i rami e le radici. L’evento si è verificato poco dopo le 18:00, bloccando temporaneamente la strada e creando disagi al traffico. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma alcuni residenti sono rimasti sorpresi dall’impatto improvviso dell’evento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

È accaduto poco fa. L'albero, dopo essersi spezzato, è finito sulla carreggiata occupando parte del marciapiede Non si sarebbero, fortunatamente, registrati feriti per il crollo di un albero avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 18 febbraio, in via Capozzi a Foggia. L'albero, dopo essersi spezzato, è finito sulla carreggiata occupando parte del marciapiede. L'episodio è avvenuto in una zona residenziale e trafficata, ma al momento del crollo nella zona non transitavano auto né pedoni. Il tronco si è spezzato, per poi cadere di traverso sulla carreggiata, bloccando temporaneamente il transito dei veicoli e generando momenti di apprensione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Paura in Italia, albero crolla sulla strada. Immagini shockUn albero è caduto questa mattina sulla strada principale di una città italiana, bloccando il traffico e creando scompiglio tra gli automobilisti. Leggi anche: Paura nella zona del Parco Margherita, albero crolla in strada Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo, un albero crolla sulla strada: ennesima tragedia sfiorata - IL VIDEO; Albero crolla su benzinaio, residenti: Vento forte, un boato; Raffiche di vento e alberi che crollano, traffico nel caos in via Ugo La Malfa e in Favorita; Massarosa, cade un albero: strada bloccata. Albero crolla alla Favorita, strada chiusa al traffico a PalermoIl forte vento che nelle ultime ore ha interessato la Sicilia ha provocato danni e disagi in diverse aree dell’Isola, con interventi delle autorità da ... canalesicilia.it Marano, enorme albero crolla in via Corree di Sopra: tragedia sfiorataPaura a Marano, dove un albero è improvvisamente crollato in via Corree di Sopra, probabilmente a causa di una tromba d’aria che ha colpito la zona. Solo per un caso non ... ilmattino.it Villa Dante, crolla un albero sulla pista ciclabile esterna. La recinzione verde è stata danneggiata dallo schianto #messina #villadante Leggi l'articolo: https://www.tempostretto.it/video/villa-dante-crolla-un-albero-sulla-pista-ciclabile-esterna-video.html facebook Lanusei, crolla un albero sulla statale 198: interrotta la strada per Nuoro x.com