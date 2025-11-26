Paura nella zona del Parco Margherita albero crolla in strada
Un altro albero, l'ennesima vittima del mal tempo di questi giorni. Fin qui era successo in provincia, ma anche in diversi quartieri della città come il Vomero, Bagnoli, San Giovanni a Teduccio. È accaduto stamane anche a Chiaia, nella zona residenziale dei via del Parco Regina Margherita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
