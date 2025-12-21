Invorio inaugurato il nuovo percorso pedonale di via Marconi

É stato inaugurato giovedì 18 dicembre il nuovo percorso pedonale di via Marconi a Invorio: 300 metri messi in sicurezza e ora pienamente fruibili dai cittadini. L'intervento, dal costo complessivo di 223mila euro, è stato finanziato per 198mila euro dalla Regione e per i restanti 25mila dal. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

