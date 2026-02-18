Albanese nel mirino dagli affondi di Tajani alla risoluzione della Lega Ma l’Onu smonta l’attacco italiano

Il ministro Tajani ha accusato l’Albania di non aver affrontato adeguatamente i flussi migratori, scatenando reazioni rapide. La Lega ha presentato una risoluzione per chiedere azioni più decise contro i migranti irregolari. Tuttavia, l’ONU ha contestato le affermazioni italiane, precisando che le dichiarazioni di Tajani sono infondate. La disputa si è surriscaldata in poche ore, dopo le parole pronunciate al Forum di Doha il 7 febbraio. La polemica continua a dividere le istituzioni europee e italiane.

Le parole pronunciate il 7 febbraio al Forum di Doha sono diventate, nel giro di poche ore, un caso diplomatico. Una clip circolata sui social attribuisce a Francesca Albanese l'idea di Israele come "nemico dell'umanità". Da lì parte la richiesta di dimissioni avanzata da diversi governi europei, Italia compresa. Il 17 febbraio, però, il Coordination Committee delle Special Procedures delle Nazioni Unite interviene con una nota ufficiale: parla di "fatti fabbricati" e di un attacco costruito su una ricostruzione distorta. La trascrizione integrale del discorso, ripresa da Reuters, restituisce un senso diverso da quello propagato.